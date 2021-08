Athletica Vaticana: il team paralimpico oggi dal Papa. Donata t-shirt solidale per “favorire l’inclusione”

(Foto Vatican Media/SIR)

Stamani Papa Francesco – che ha inviato un saluto agli atleti che partecipano a Tokyo alle Paralimpiadi, testimoni “di speranza e di coraggio” – ha ricevuto in udienza il piccolo ma agguerrito Team paralimpico di Athletica Vaticana. Lo riferisce un comunicato dell’associazione sportiva sottolineando: “È significativo che il Papa abbia un suo team paralimpico ufficiale, giuridicamente costituito e riconosciuto”.

Sono stati Sara Vargetto (13 anni) e Gianluca Palazzi a presentare al Pontefice l’attività concreta e i progetti per dare un’opportunità a chi è rimasto ferito nella vita.

Athletica Vaticana ha invitato all’udienza anche Tiziano Monti per raccontare al Papa l’esperienza della staffetta paralimpica promossa da Obiettivo 3 che ha visto protagonisti i ciclisti di Athletica Vaticana già due volte. Con un particolare ricordo per Alex Zanardi.

A Francesco è stata donata la t-shirt solidale di Athletica Vaticana, evidenziando l’immagine inclusiva: l’atleta in sedia a rotelle e la scritta We Run Together (Simul currebant in latino). Il primo obiettivo dell’associazione sportiva ufficiale vaticana, conclude il comunicato, “è contribuire a cambiare la mentalità della percezione della disabilità favorendo in ogni modo l’inclusione”.