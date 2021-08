Scuola: Fidae, dal 27 agosto il Consiglio nazionale a Trento per pensare al futuro

“Insieme Futuriamo” è lo slogan scelto per il prossimo Consiglio nazionale della Fidae che si svolgerà a Trento dal 27 al 30 agosto prossimi. “Stiamo per ricominciare un percorso nuovo, sia rispetto all’anno scolastico precedente, finito praticamente a marzo con il lockdown, sia rispetto a quello che si è concluso 2 mesi fa e che ci ha visto affrontare soprattutto le sfide della didattica a distanza e della didattica mista – ha detto la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, presentando i temi del Consiglio nazionale –. Oggi, possiamo dirlo con certezza, la scuola sta cambiando e come cristiani impegnati nell’educazione, vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento e raccogliere l’invito di Papa Francesco per sottoscrivere un nuovo patto educativo per i nostri giovani, insieme a loro e con le famiglie, le comunità e le scuole. Ecco perché con i rappresentanti della Fidae da tutta Italia ci vedremo a Trento per ragionare di autonomia scolastica e flessibilità, di nuovi modelli per la Dad e la didattica mista, di educazione civica e Patto globale, di modelli europei per la gestione della disabilità nelle scuole cattoliche, di situazione dei docenti e di pastorale scolastica”. Tre giorni di lavoro “da cui scaturirà un documento con riflessioni finali e soprattutto proposte perché il volto della scuola di domani inizia oggi”, ha concluso Kaladich.

Dopo i saluti delle autorità, la prima riflessione su “Autonomia nelle scuole pubbliche italiane” sarà proposta da Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di distruzione e formazione del ministero dell’Istruzione. Seguiranno, fra gli altri, interventi di Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento; Ernesto Diaco, direttore Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei. Dopo alcune testimonianze di rappresentanti di scuole cattoliche in Europa, le conclusioni saranno affidate alla presidente Kaladich e al presidente della Fidae Trentino, Lorenzo Teston.

Nelle giornate del 29 e del 30 agosto si svolgeranno invece le sessioni riservate al Consiglio nazionale Fidae. Diversi i temi sul tappeto. Tra questi il nuovo statuto della Fidae, il progetto #vogliamofarescuola, l’Agorà della parità, il progetto “Io Posso”. I tre gruppi di lavoro “Il Volto. Quale identità oggi”; “Scuola. Pastoral Care: carità pastorale”; “Futuro. Che senso dare al futuro educativo” restituiranno un manifesto con le proposte della Fidae per l’anno scolastico 2021-2022.