Terremoto Haiti: Ue mobilita l’assistenza di emergenza. Personale e attrezzature anche da Svezia, Francia e Spagna

(Foto ANSA/SIR)

Oltre ai 3 milioni di euro in fondi umanitari mobilitati dall’Ue per far fronte ai bisogni più urgenti all’indomani del terremoto ad Haiti, l’Unione sta approntando – in dialogo con le autorità haitiane – ulteriori forme di assistenza. “A seguito dell’attivazione del meccanismo di protezione civile comunitario, un team di 12 esperti europei e due funzionari di collegamento stanno raggiungendo Haiti per fornire supporto nel coordinamento dell’assistenza Ue”, spiega un comunicato. Inoltre, diversi Stati membri “si stanno unendo alle operazioni di aiuto offrendo ulteriore supporto come un team di assistenza e supporto tecnico e tende per rifugi dalla Svezia, un modulo di purificazione dell’acqua dalla Francia, nonché un impianto di trattamento delle acque, attrezzature mediche e medicinali, 720 teloni e 500 kit da cucina per famiglie dalla Spagna”. Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi, dichiara: “La catastrofe che ha colpito Haiti richiede una risposta rapida e strutturata per aiutare le persone più colpite. Oltre ai fondi rilasciati questa settimana per gli aiuti immediati, il dispiegamento di esperti formati dall’Unione, attrezzature mediche e altri articoli di emergenza fornirà ulteriore soccorso ad Haiti e aiuterà a intervenire dove è più necessario”. Per mappare l’area è stato attivato anche il satellite di emergenza Copernicus.