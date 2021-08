Diocesi: mons. Nostro vescovo eletto di Mileto. Mons. Selvadagi (ausiliare Roma), nella capitale “momenti importanti nel suo vissuto pastorale”

“Don Attilio ha passato momenti importanti del suo vissuto pastorale nella diocesi di Roma. Preghiamo per lui perché sia assisto dal Signore e accompagnato dalla Madonna”. Lo ha detto il vescovo ausiliare per il settore Ovest di Roma, mons. Paolo Selvadagi, annunciando la nomina a vescovo di Mileto di don Attilio Nostro davanti ai fedeli riuniti per la messa appena terminata nella parrocchia di San Mattia. “Sono felice di annunciarci questa notizia”, ha aggiunto il presule.

La celebrazione eucaristica per l’ordinazione episcopale si terrà sabato 25 settembre alle 17 nella basilica di San Giovanni in Laterano; la messa per l’ingresso del vescovo nella nuova diocesi è prevista invece per la settimana dopo, sabato 2 ottobre alle 17 nella cattedrale di Mileto.