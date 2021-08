Diocesi: Castellaneta, domani doppio appuntamento in collaborazione di Avvenire per un Pnrr “a misura di giovani”

Si terrà domani, venerdì 20 agosto, a Castellaneta Marina (Ta), presso la parrocchia Stella Maris, l’evento organizzato dalla diocesi di Castellaneta, in collaborazione con il quotidiano Avvenire, dedicato ai giovani e alla possibilità di elaborare e mettere in atto un piano di ripresa sostenibile post Covid “a misura di giovani”.

L’evento – realizzato con il contributo della Fondazione don Eustachio Montemurro onlus di Laterza (Ta) e dell’impresa Saav di Castellana Grotte (Ba) – prevede due momenti di riflessione.

Il primo, alle 18,30, si terrà presso l’auditorium della parrocchia. Sul tema “Il territorio pugliese e il Pnrr: le realtà del Terzo Settore a confronto” interverranno, moderati da don Oronzo Marraffa, Teresa Masciopinto, responsabile area culturale sud Banca popolare etica (“L’interesse più alto è l’interesse condiviso: lo start-on delle risorse eticamente orientate”), Davide Giove, portavoce del Forum Terzo Settore Puglia (“Il Terzo Settore dinanzi alle sfide della ripartenza e dell’innovazione: stato dell’arte e prospettive per tutti gli Ets”), Michelangelo Prenna, responsabile Unità monitoraggio e governance Servizi ambientali-Arera (“Ambiente e divari territoriali: quale possibile contributo del Terzo Settore”).

Alle 20,30, presso il piazzale Kennedy antistante la parrocchia Stella Maris, si terrà l’incontro su “Un piano di ripresa sostenibile per i giovani”. Dopo i saluti di don Antonio Favale, parroco della chiesa Stella Maris, Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta e presidente della provincia di Taranto, don Oronzo Marraffa, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e vice presidente nazionale della Fisc, interverranno Eugenio Fatigante, giornalista di Avvenire (“Pnrr: una giusta informazione per l’economia civile, le città e i giovani”), Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci e sindaco della città metropolitana di Bari (“Gli enti locali una risorsa per i giovani: mai più fuori!”), Vincenzo Fornaro, imprenditore (“Mai più scegliere tra lavoro e salute: una green economy a misura di territorio”). Modererà Francesco Iato di Tg Norba 24. Concluderà mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta.

L’evento si inserisce nel cammino di preparazione verso la prossima Settimana sociale dei cattolici italiani che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”.