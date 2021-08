Diocesi: Senigallia, questa sera tornano le visite alla Pinacoteca. Collezioni di pittura, scultura, paramenti liturgici e strumenti musicali

Appuntamento con l’arte, alla scoperta dei tesori ospitati nella Pinacoteca di Senigallia, quello in programma quest’oggi, giovedì 19 agosto. Come ogni giovedì di luglio e agosto, la Pinacoteca propone due visite guidate gratuite per leggere le opere presenti nella galleria, prospiciente la piazza del duomo, grazie all’apporto di storici dell’arte e cultori della materia. Non solo l’esposizione in corso alla Sala del Trono Episcopus Senogalliensis sarà oggetto del percorso – con sottolineature dedicate al vescovo Giulio I Gabrieli, il cui ministero a Senigallia cadde nella vicenda napoleonica –, ma lo saranno anche le grandi collezioni di pittura, scultura, ebanisteria, oreficeria, paramenti liturgici e strumenti musicali antichi. Fra i capolavori, l’itinerario della visita non tralascerà la “Madonna del Rosario” di Federico Barocci e la grande “pala di Senigallia” raffigurante “Madonna e Santi”, opera del Perugino, il maestro di Raffaello. Due, appunto, le visite in programma stasera, una alle 21.30 e l’altra alle 22.30. L’iniziativa si ripeterà tutti i giovedì sino a fine agosto. I posti per le visite guidate saranno limitati, a motivo delle restrizioni contro la diffusione del Covid, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid, compreso l’obbligo di green pass. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.