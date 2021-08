Diocesi: Tricarico, al Mudit in mostra opere restaurate, per valorizzare patrimonio artistico e impegno dei giovani

Verrà inaugurata stasera, alle 18.30, nel Museo diocesano di Tricarico (Mt) una mostra dal titolo “Restauri, ricerca, valorizzazione. Nuova luce sul patrimonio della diocesi di Tricarico”. Fino a novembre, vengono esposte opere d’arte restaurate nell’ultimo anno con fondi 8xmille della Cei. “Opere provenienti da chiese dismesse, a rischio di furto o deperimento vengono accolte nei depositi del museo e appena possibile restaurate – spiega al Sir don Nicola Soldo, direttore del Museo diocesano di Tricarico –. Attraverso il patrimonio culturale, vogliamo sfidare ed elevare la comunità, ponendo domande che hanno a che fare con il vissuto. Fondamentale è il coinvolgimento dei giovani, partecipi delle attività di studio e, attraverso esse, della vita della Chiesa, consapevoli che il riscatto del territorio parte anche da processi dal basso, come dice il Papa”. Molti giovani sono coinvolti nelle attività del museo e intervengono – restauratori, storici, esperti d’arte – al convegno di giovedì, che sarà concluso dal vescovo mons. Giovanni Intini.

Un dipinto di San Leonardo del XV-XVI secolo, rubato negli anni Settanta e ritrovato nel 2016, due busti reliquiari del 1600, un Cristo alla colonna con san Francesco e un Cristo morto in legno, che negli intagli fa percepire già l’impeto della risurrezione, un seggio abbaziale: sono le opere al centro della mostra. “Anche nelle difficoltà della pandemia, speriamo di dare vita presto a un parco culturale, per suscitare nei giovani una prospettiva vocazionale della professione, impegnati a dare e costruire”, conclude don Soldo.