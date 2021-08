Coronavirus Covid-19: dopo videomessaggio del Papa, sei leader religiosi dell’America si aggiungono all’appello. “Vaccinarsi è un atto d’amore”

“Vaccinarsi è un atto di amore”, ha esortato ieri Papa Francesco in un videomessaggio nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, aggiungendo: “Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore”. Le parole del Papa, pronunciate in spagnolo, vengono rilanciate in tutto il Continente americano in un video nel quale si aggiungono anche gli inviti al vaccino di cinque leader ecclesiali.



Mons. José Gómez, arcivescovo di Los Angeles e presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, che ricorda che “la terribile pandemia del coronavirus ha causato malattie, morte e sofferenza al mondo intero”. Il card. Carlos Aguiar Retes, arcivescovo di Città del Messico, sottolinea che “mentre ci prepariamo per un futuro migliore, come comunità globale interconnessa, vogliamo offrire speranza a tutti senza esclusioni”. E aggiunge: “Dal Nord al Sud America sosteniamo la vaccinazione per tutti”.

A sua volta, il presidente della Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia, il card. Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di San Paolo, ricorda “gli eroici sforzi dei professionisti della salute” e afferma che vaccinarsi è “un’opzione di amore per tutti, in particolare per i più vulnerabili. E il vescovo ausiliare di San Salvador, il card. Gregorio Rosa Chávez, precisa che “vaccinarsi aiuta a proteggere gli indifesi, è una responsabilità morale, un atto di amore” che ha effetti positivi su tutta l’umanità.

L’arcivescovo di Tegucigalpa, il card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, secondo il quale “i vaccini funzionano”, esorta ad agire in modo responsabile quando accediamo al vaccino e ai suoi effetti positivi sul nostro ambiente perché è giunto il momento di riconoscerci come “membri di un’unica famiglia”. Mons. Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), sollecita la vaccinazione della popolazione del continente, sottolineando la necessità di tutelare la salute integrale della persona e garantendo che l’accesso al vaccino sia universale e che “la vaccinazione sia sicura ed efficace”.