Next Generation Eu: la Commissione versa 5,1 miliardi di euro di prefinanziamento alla Francia

La Commissione europea ha erogato oggi 5,1 miliardi di euro di prefinanziamento alla Francia, ovvero il 13% della dotazione finanziaria assegnata al Paese transalpino nell’ambito del Recovery and Resilience Facility. “Questo prefinanziamento aiuterà ad attuare gli investimenti essenziali e le misure di riforma descritte nel Piano per la ripresa e la resilienza della Francia”. La Commissione autorizzerà ulteriori erogazioni “sulla base dell’attuazione degli investimenti e delle riforme proposte nel Pnrr. Nel corso del suo piano, la Francia dovrebbe ricevere un totale di 39,4 miliardi di euro in sussidi”. Il piano francese “fa parte delle misure senza precedenti che l’Ue ha adottato per emergere più forte dalla crisi Covid-19, promuovere le transizioni ecologiche e digitali e rafforzare la resilienza e la coesione all’interno delle nostre società”, spiega una nota di Bruxelles.