Coronavirus Covid-19: al 18 agosto 128.782 positivi. Da inizio epidemia 4.456.765 casi e 128.579 deceduti

In Italia ieri risultavano 128.782 positivi per Covid-19, con un decremento di 334 casi dal giorno precedente. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è, al 18 agosto, di 4.456.765, con un incremento di 7.162 casi. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi ieri e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Tra i positivi, 442 sono in cura presso le terapie intensive e i nuovi ingressi del giorno sono stati 50; 3.559 sono ricoverati con sintomi; 124.781 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi. Il totale dei deceduti è pari a 128.579, con un aumento di 69 rispetto all’altro ieri. I dimessi e guariti sono complessivamente 4.199.404, con un aumento di 7.424 rispetto al giorno precedente. L’incremento dei tamponi effettuati rispetto al giorno precedente è pari a 226.423.

Il tasso di positività è del 3,1%, in aumento rispetto al 2,2% di lunedì 17 agosto.