Diocesi: Bolzano-Bressanone, venerdì 20 l’incontro con i missionari a Senale e presentazione seminaristi giunti da Africa e Asia

Con l’allentamento del lockdown torna quest’anno l’incontro estivo con una rappresentanza dei missionari diocesani di Bolzano-Bressanone, fissato per venerdì 20 agosto a Senale in alta Val di Non. Il tradizionale appuntamento annuale, annullato nel 2020 causa Covid, è organizzato dall‘Ufficio missionario diocesano e “si rivolge ai missionari e alle missionarie che in estate tornano in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza”, spiegano dalla curia. Quest’anno l’incontro è in programma dalle ore 10 di venerdì 20 agosto a Senale nella sala parrocchiale. Sarà presente anche il vescovo Ivo Muser. “Si tratta di un’occasione per scambiare esperienze e per rinsaldare i rapporti di collaborazione con i gruppi locali attivi in favore delle missioni”. La giornata, che prosegue fino alle 14, prevede anche la presentazione dei nuovi seminaristi giunti in aprile da Africa e Asia per studiare a Bressanone.