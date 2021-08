Afghanistan: Unione comunità islamiche d’Italia (Ucoii), “pronti a supportare il governo per accoglienza profughi afgani”

L’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) si unisce alla linea del governo italiano dando disponibilità di supporto sul territorio nazionale per l’accoglienza di eventuali profughi afghani. In particolare, l’Ucoii mette a disposizione delle prefetture le sedi dei propri centri e operatori per l’orientamento e la mediazione culturale dedicati a chi potrebbe trovare rifugio sul suolo italiano. “Appoggiamo la linea umanitaria del nostro governo e faremo il possibile per supportare il processo sul territorio”, dichiara il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram.