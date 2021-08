Diocesi: Vittorio Veneto, il vescovo Pizziolo in Brasile per far visita a don Marco Dal Magro, prete fidei donum

Ieri sera, “alle 18.10, il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, è partito dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per andare a far visita a don Marco Dal Magro, prete fidei donum della diocesi, in servizio dall’anno scorso presso la parrocchia di Tanhacu, in Brasile. Lo accompagna Augusta Buogo, della Casa San Raffaele di Vittorio Veneto, per tanti anni in missione in Brasile”. Lo si legge in un posto pubblicato sulla pagina Facebook de “L’Azione” di Vittorio Veneto. L’arrivo è previsto oggi a San Paolo. Poi volo interno per Vittoria dove li aspetteranno don Marco e il vescovo dom Armando Bucciol.

“L’idea del viaggio – si legge sul sito de L’Azione – si colloca all’interno di un progetto più ampio che intendeva realizzare più occasioni di visita, da parte di laici e religiosi della nostra diocesi, a don Marco, prete fidei donum in Brasile. Purtroppo, la pandemia di Covid-19 ha modificato questo progetto e le visite, che erano state pensate inizialmente, sono state annullate. Il vescovo Corrado, con questo suo viaggio, intende dare almeno parziale concretezza all’idea originaria”.