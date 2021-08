Meeting Rimini: i numeri dell’edizione 2021. 1.700 volontari, 75 convegni, 12 mostre, 15 spettacoli

75 convegni, 12 mostre, 15 spettacoli, 110mila metri quadrati di spazio occupato in Fiera. Sono questi alcuni dei numeri del Meeting di Rimini, che dopo l’esperienza “ibrida” dello scorso anno, torna – dal 20 al 25 agosto – in presenza nei padiglioni della fiera riminese. Ad aprire la kermesse sarà, con un collegamento in diretta, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al Meeting saranno operativi 1.700 volontari, mille adulti, 500 universitari di 26 atenei italiani e 200 studenti delle superiori, provenienti da tutta Italia e dall’estero. A questi vanno aggiunti i 250 che hanno lavorato dal 12 agosto al cosiddetto pre-Meeting e i 1.200 che opereranno dall’estero in eventi paralleli in collegamento con Rimini. Ammontano a 75 i convegni, compresi i webinar online e un seminario internazionale di due giorni su J.R.R. Tolkien di sei sessioni con 10 ore di speech; 245 i relatori in presenza, 80 quelli da remoto, soprattutto da Paesi esteri, 5 i contributi originali video, 3 i video-reportage con personalità realizzati dalla rivista Tracce.

Tra le mostre si segnalano una interamente virtuale dedicata a Tolkien, la mostra “Tu sei un valore”, che racconta l’esperienza di un gruppo di donne ugandesi che hanno saputo riscoprire il proprio valore in condizioni di estrema difficoltà, “Io, Pier Paolo Pasolini” con la viva voce dello scrittore friulano, e ancora esposizioni dedicate alle serie Tv, alla necessità di ricostruire ispirandosi a una figura “disruptive” come Sergio Marchionne, all’educazione, al lavoro con particolare riguardo all’inserimento delle persone più fragili. “Sarà un Meeting che tutelerà con estrema attenzione la salute dei suoi numerosi visitatori”, affermano gli organizzatori. Si accederà infatti solo con l’app “Meeting Rimini”, disponibile per smartphone iOS e Android, all’interno della quale si inseriscono i dati personali, compresi quelli del Green Pass. L’app genererà così un codice Qr che consente di accedere alla Fiera, prenotare i posti a convegni e spettacoli e le visite alle mostre.