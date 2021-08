Giornata dell’aiuto umanitario: Guterres (Onu), “proteggere chi opera per i soggetti più deboli”. Campagna #TheHumanRace

“Gli operatori umanitari aiutano le persone più vulnerabili del mondo quando si verifica un disastro. Ma in tutto il mondo, gli operatori umanitari affrontano minacce crescenti”. Così si esprime Antonio Guterres, segretario generale Onu, in occasione della odierna Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, in un messaggio. “Negli ultimi 20 anni, sparatorie, rapimenti e altri attacchi alle organizzazioni umanitarie sono aumentati di dieci volte. Solo quest’anno, almeno 72 operatori umanitari sono stati uccisi nelle zone di conflitto”. “Rendiamo omaggio agli operatori umanitari di tutto il mondo e ci impegniamo a fare tutto il possibile per proteggere loro e il loro lavoro vitale”.

La campagna di quest’anno per la Giornata mondiale dell’aiuto umanitario “si concentra sulla crisi climatica, che minaccia le case, i mezzi di sussistenza e la vita di alcune delle persone più povere del mondo”, afferma Guterres. Il segretario generale dell’Onu invita poi a iscriversi a #TheHumanRace, contribuendo a inviare “un messaggio ai leader globali che l’azione per il clima non può lasciare indietro nessuno. L’emergenza climatica è una gara che stiamo perdendo. Ma è una gara che possiamo e dobbiamo vincere”.