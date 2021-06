Violenza sulle donne: il 9 giugno a Gaeta evento a favore del progetto Caritas di Casa Bakhita

Si intitola “Per te, donna” una serata di solidarietà in programma mercoledì 9 giugno dalle 19 al bastione La Favorita di Gaeta (Lt). A promuoverla è l’associazione Cajè e si propone di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne, rendendo protagoniste dell’evento le donne stesse. “Insieme rifletteremo su come una relazione sana può crescere e consolidarsi oppure trasformarsi in un amore sbagliato”, afferma Valeria Camelio, presidente dell’associazione Cajè. Una sfilata di moda con indossatrici in abito bianco e scarpe rosse metterà al centro in maniera simbolica il problema della violenza di genere, così come l’esibizione della scuola di danza Be art di Formia (Lt) porterà un esempio di impegno artistico al femminile. Durante l’iniziativa, sono previsti gli interventi della delegata alle Politiche sociali del Comune di Gaeta Lucia Maltempo, della mediatrice familiare Maria Rosaria Sasso e di Maria Giovanna Ruggieri, coordinatrice del Progetto Casa Bakhita della Caritas diocesana di Gaeta. A favore di casa Bakhita sarà infatti devoluto parte del ricavato della serata, grazie anche al contributo di attività commerciali e imprese del territorio. La struttura di accoglienza, aperta quasi un anno fa nel comune di Coreno Ausonio (Fr), ospita donne in situazione di disagio, anche con figli minori. È gestita da una comunità di suore insieme a operatori professionisti, nell’ottica di sostenere le donne in un percorso di progressivo recupero dell’autonomia.