“A Sua Immagine”: oggi si parla di emergenze ambientali e cambiamenti climatici. Domani i luoghi cari alla religiosità popolare

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e a sei anni dall’enciclica “Laudato Si’”, “A Sua Immagine” torna ad occuparsi delle emergenze ambientali e dei cambiamenti climatici in atto. Con Lorena Bianchetti in studio il divulgatore scientifico e conduttore Mario Tozzi e Cecilia Dall’Oglio, del Movimento cattolico mondiale per il clima. Come ogni sabato saranno le parole di Papa Francesco a fare da guida: i suoi numerosi interventi su questi temi, hanno contribuito non poco a risvegliare le coscienze, riportando l’attenzione sugli infiniti risvolti concreti delle problematiche ambientali: dallo scioglimento dei ghiacciai alle biodiversità in pericolo, dall’inquinamento atmosferico alla plastificazione degli oceani, fino all’auspicio di un’ecologia integrale che tenga conto di un mondo sempre più interconnesso, anche nelle sue crisi. A seguire “Le ragioni della speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò. Protagonista della puntata è Orietta Berti, detta l’usignolo di Cavriago, che “duetterà” in un incontro confronto con don Dario sul tema del dono, cuore del Vangelo della domenica.

Domani, festività del Corpus Domini, ci saranno in studio Maria Pia Viola, teologa, e Paolo Beccegato, vicedirettore e responsabile dell’Area internazionale di Caritas Italiana. La puntata sarà l’occasione di conoscere luoghi cari alla religiosità popolare, come Orvieto e Ferrara, dove si venerano reliquie relative a miracoli eucaristici, e per vedere qual è la situazione dove il “pane” manca raccontando anche storie di persone che si impegnano per alleviare le sofferenze dei più deboli. Da Milano, racconteremo la storia di quei volontari dell’associazione “Pane quotidiano” che ogni giorno distribuiscono appunto il pane a chiunque ne abbia bisogno, e delle lunghe file che ogni giorno si formano, a testimonianza di un disagio sociale che non può essere ignorato. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa San Michele Arcangelo in Città Sant’Angelo (Pe). Alle 12 l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.