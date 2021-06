Treccani Cultura: l’8 giugno dialogo sulla famiglia tra mons. Galantino e Chiara Saraceno

“Parole per il futuro”

Si svolgerà il prossimo 8 giugno, alle ore 17, un dialogo sul termine “Famiglia” tra mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, e Chiara Saraceno, sociologa e filosofa. “Mai come nel terzo millennio la questione di cosa sia la famiglia, chi possa accedervi, chi debba regolarla, a che cosa e a chi serva è entrata nel dibattito pubblico, sollecitando modifiche normative e mobilitando schieramenti contrapposti in molti Paesi sviluppati”, spiega la Fondazione Treccani Cultura che promuove l’evento. Il dibattito si inserisce nel percorso annuale dal titolo “Parole per il futuro”.