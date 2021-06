Diocesi: Vittorio Veneto, 19 e 20 giugno le “Giornate Toniolo” a Pieve di Soligo. Liturgie, concerto, libri, visite guidate

Le “Giornate Toniolo 2021” si svolgeranno sabato 19 e domenica 20 giugno a Pieve di Soligo e nella diocesi di Vittorio Veneto (Tv), promosse dall’Istituto “Beato Toniolo. Le vie dei santi”. L’evento è collegato al cinquantesimo anniversario del decreto sull’eroicità delle virtù del beato Toniolo, emanato da Paolo VI il 14 giugno 1971, e al centenario quest’anno di fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha intitolato proprio a Giuseppe Toniolo l’Istituto di studi superiori dell’ateneo. “Un grande onore per la città di Pieve di Soligo, nel cui duomo è sepolto il grande economista e sociologo cattolico, e per la nostra diocesi vittoriese – spiegano dal ‘Beato Toniolo’ il presidente Stefano Zanin e il direttore scientifico Marco Zabotti – perché tanti patrocini di istituzioni, comitati e fondazioni ecclesiali, culturali e sociali di livello nazionale offrono prestigio e rilievo alla nostra iniziativa, con una serie di presenze e proposte davvero importanti e qualificate”.

Le Giornate Toniolo 2021 hanno ottenuto infatti il patrocinio di Università Cattolica, Comitato nazionale per la canonizzazione di Giuseppe Toniolo, Città di Pieve di Soligo, Fondazione Giulio Pastore, Archivio Mario Romani, Fondazione Fai Cisl e Festival della dottrina sociale. Il meeting di sabato 19 giugno sarà l’occasione per la prima presentazione ufficiale in Italia del volume “Economia e società per il bene comune. La lezione di Giuseppe Toniolo (1918 – 2018)”, a cura di Domenico Bodega e Aldo Carera, che raccoglie gli atti della giornata di studi dedicata al Toniolo svoltasi il 24 novembre 2018 proprio nella sede dell’Università Cattolica a Milano, a conclusione delle celebrazioni dell’anno centenario della morte del professore trevigiano. Sarà ospite l’assistente generale dell’Università Cattolica, mons. Claudio Giuliodori.

Sempre il 19 sera, da sottolineare la concelebrazione in duomo e il concerto con il coro e orchestra “In Musica Gaudium”, diretto dal maestro Battista Pradal. Nella giornata seguente di domenica 20 giugno pomeriggio, con due appuntamenti alle 15 e alle 17, in tutti i luoghi prescelti, ci sarà l’apertura straordinaria di sette chiese del territorio della diocesi di Vittorio Veneto nelle terre Unesco dell’Alta Marca e delle Dolomiti.