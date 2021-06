Noticum: sulla rivista digitale forum su Laudato si’ e testimonianze missionarie dal mondo

Nel numero di giugno di Noticum, la rivista online della fondazione Missio, si parla dei sei anni della Laudato si’, l’enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco, con interventi di: Carlo Petrini, fondatore di Slow Food; mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e promotore delle comunità Laudato si’; Cecilia Dall’Oglio del Movimento cattolico globale per il clima; Andrea Stocchiero di Focsiv che presenta la guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale; Vanna Ceretta, economa della diocesi di Padova che presenta il gruppo di acquisto di parrocchie ed enti padovani, coordinato dalla diocesi, per un contratto di fornitura di energia da fonti rinnovabili. C’è poi una lettura missionaria di don Ezio Falavegna, pastoralista, del motu proprio Antiquum Ministerium, la testimonianza di don Marco Bottoni, fidei donum di Lodi che rientra dall’Uruguay dove ha imparato “una pastorale dei piccoli numeri”, e quella di don Petru Besleaga, rumeno di Bucarest, da un anno parroco a Tavullia nelle Marche. Giovanni Parolari racconta l’ultima tragica disavventura di padre Arialdo Urbani, missionario betharramita in Centrafrica, saltato su una mina con la sua auto: auto distrutta, lui illeso, morto purtroppo il passeggero che trasportava. “Sono pronto a ripartire”, dice padre Urbani.

Luca Bianucci, laico, da 25 anni missionario in Brasile, racconta la drammatica situazione della pandemia che sta aumentando il divario tra ricchi e poveri e trascinando nella povertà milioni di persone. E per finire l’appuntamento del 20 luglio al Cum dove si ricorderà ad un anno alla morte dom Pedro Casaldaliga, vescovo in Brasile, pastore, poeta, che ha vissuto una chiesa povera con i poveri.