Diocesi: Grosseto, a giugno “Quattro domeniche, quattro sguardi” su san Giuseppe

Quattro incontri per conoscere di più san Giuseppe. Questo il senso dell’iniziativa “Quattro domenica, quattro sguardi” promossa dalla parrocchia San Giuseppe che, per le quattro domeniche di giugno, ha coinvolto altrettanti relatori per approfondire la figura dello Sposo di Maria sotto punti di osservazione differenti. Nell’anno in cui si celebra il 150° della proclamazione di san Giuseppe a patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha proposto alla riflessione di tutti, con la sua lettera “Patris corde”, le diverse sfaccettature della figura del padre putativo di Gesù: padre amato, padre nella tenerezza, padre nell’obbedienza, padre nell’accoglienza, padre dal coraggio creativo, padre lavoratore, padre nell’ombra. Queste caratteristiche saranno ulteriormente approfondite dai quattro relatori invitati dal parroco, don Fabio Bertelli. “Avremo quattro relatori autorevoli – spiega – a cui mi lega anche un’amicizia personale. Ho pensato di offrire quattro sfaccettature, per cui la prima domenica, 6 giugno, accoglieremo Serena Noceti, docente ordinario di Teologia sistematica all’Istituto superiore di scienze religiose di Firenze e che tiene corsi anche presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale”. “Lei – prosegue il sacerdote – ci parlerà di Giuseppe visto proprio con lo sguardo della teologa”. “Il 13 giugno sarà a Grosseto don Benedetto Rossi, una figura cara anche a tanti grossetani” che “parlerà di Giuseppe visto dal biblista”. Poi “il 20 giugno godremo della presenza di p. Serafino Tognetti, dal 1983 membro della Comunità dei figli di Dio, fondata da don Divo Barsotti e dal 1990 sacerdote. Sarà bello ascoltare da un uomo di preghiera come padre Serafino come la dimensione mistica si è fatta spazio nella storia di Giuseppe”. “Infine – conclude don Bertelli – domenica 27 giugno accoglieremo un parroco, don Vittorio Giglio, compagno di seminario oggi a servizio della comunità di Sovicille, nell’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, uno dei quattro vicari episcopali del card. Lojudice e direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali”.

Gli incontri si terranno nella chiesa di piazza Sauro a partire dalle 16 e potranno essere seguiti anche sui canali social di parrocchia e diocesi.