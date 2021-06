Papa Francesco: ai giovani, “incominciate a sognare, a fare i genitori, a fare figli”. “I giovani abbiano lavoro”

“In questo momento in Italia, voglio fermarmi su una cosa grave: la disoccupazione che fa sì che tanti giovani cerchino un’alienazione. Voi sapete tante cose… Un numero consistente cerca il suicidio. Poi, alienarsi, andare fuori della vita, in un momento nel quale non siamo nell’estate della vita demografica italiana; siamo nell’inverno! Ci mancano i giovani e per questo i giovani non possono darsi il lusso di non entrare in questo lavoro”. Così il Papa, a braccio, incontrando i giovani del “Progetto Policoro” della Cei: “La media dell’età in Italia è 47 anni! Beh, siete vecchi. Non ha futuro. ‘Ma, come posso fare figli se non ho il lavoro?’, ‘Io, donna, come posso fare i figli, che appena il capo dell’ufficio vede la pancia mi caccia via, a tal punto che la pancia è diventata una vergogna?’. È tutto in un altro modo! Dovete reagire contro questo. Che i giovani incomincino a sognare, a fare i genitori, a fare figli. E per questo, che abbiano dei lavori. Il lavoro è un po’ una garanzia di questo futuro”.