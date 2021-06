Papa Francesco: ai giovani, “l’evangelizzazione passa anche attraverso la cura per il lavoro”

“Il Progetto Policoro è una rete di relazioni umane ed ecclesiali: molte persone si impegnano ad accompagnarvi, le vostre diocesi vi guardano con speranza, e ciascuno di voi è capace di farsi compagno di strada verso tutti i giovani che incontra sul suo cammino. La vostra presenza nei territori diventa così il segno di una Chiesa che sa prendere per mano”. Nel discorso ai giovani del “Progetto Policoro” della Cei, ricevuti oggi in udienza, il Papa si è soffermato sul verbo “accompagnare” perché “la fede ci dice che la crisi può essere un passaggio di crescita: lo Spirito di Cristo risorto anima la speranza, che diventa aiuto alle persone perché si rialzino, si rimettano in cammino, tornino a sognare e si impegnino nella vita, nella famiglia, nella Chiesa e nella società”. “La vostra presenza nelle diocesi – concluso Francesco – possa aiutare tutti a comprendere che l’evangelizzazione passa anche attraverso la cura per il lavoro”.