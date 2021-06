Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, incontro online in preparazione alla Settimana sociale di Taranto

“Il pianeta che speriamo… Ambiente, lavoro, giovani. Dal lavoro, al lavoro buono: le buone prassi alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa”. È il titolo dell’incontro promosso dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, in collaborazione con diverse realtà locali, che si terrà lunedì 7 giugno, dalle ore 19.15 alle 20.45, in diretta streaming sulle Fan Page Facebook della Caritas diocesana e del Progetto Policoro Ugento – Santa Maria di Leuca e sulla web tv www.radiodelcapo.it. L’iniziativa è la seconda di tre incontri, il precedente si è svolto il 19 maggio scorso, in preparazione della 49ma Settimana sociale dei cattolici italiani a Taranto in svolgimento dal 21 al 24 ottobre prossimi e della sesta edizione di “Carta di Leuca”, in svolgimento dall’8 al 14 agosto e verso Agenda 2030. All’incontro, moderato da Luigi Lochi, partecipano: suor Margherita Bramato, direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Card. G. Panico” Tricase; Marcello Piccinni, amministratore e dirigente della Fiusis srl – Green & Circular Economy; Marika Nuzzo, presidente sottosezione Unitalsi Ugento; don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e del lavoro della Cei. Le conclusioni saranno a cura di mons. Vito Angiulli, vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca.