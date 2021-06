Diocesi: Como, oggi a Chiavenna presentazione progetto “Ragazzi on the road” a ricordo di suor Laura Mainetti

Nell’ambito delle celebrazioni per la beatificazione di suor Laura Mainetti, che si terrà domani, viene presentato oggi a Chiavenna (Sondrio) il progetto “Ragazzi on the road” nato come “segno concreto nel ricordo e nell’impegno di suor Maria Laura Mainetti per l’educazione dei giovani”. Il progetto educativo scelto dal Comune di Chiavenna e dalla Comunità montana, con il patrocinio della diocesi di Como, nel contesto della beatificazione della “Figlia della Croce”, vuole “sensibilizzare i giovani al senso di legalità, responsabilità e cittadinanza”, spiega una nota. Esperienze dirette per 17-20enni nei panni delle istituzioni, degli agenti di polizia locale e degli operatori di soccorso, prevenzione e pronto intervento. Un’esperienza “che cambia e salva la vita”. La presentazione ha luogo nel pomeriggio, nel municipio di Chiavenna. Intervengono tra gli altri: il sindaco Luca Della Bitta, il presidente Comunità montana Valchiavenna Davide Trussoni, don Pietro Bianchi della Pastorale giovanile della diocesi di Como.