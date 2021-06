Parlamento Ue: Brexit, fondo da 5 miliardi per contrastare le conseguenze dell’uscita del Regno Unito. Aiuti per Pmi e settore pesca

La plenaria del Parlamento europeo, che tornerà a riunirsi dal 7 al 10 giugno a Strasburgo, adotterà il mandato per negoziare con il Consiglio la creazione di un fondo di riserva pari a 5 miliardi di euro per aiutare i Paesi Ue a contrastare le conseguenze negative dell’uscita del Regno Unito. “Il progetto del testo sulla posizione negoziale del Parlamento – si legge in una nota – include disposizioni sul metodo di assegnazione dei fondi, sul calendario degli esborsi e sul periodo di ammissibilità al finanziamento. I deputati vogliono che i settori finanziari e bancari siano esclusi dal sostegno, mentre le piccole imprese e l’industria della pesca dovrebbero ricevere un’attenzione speciale”. Dopo il passaggio in plenaria, si potranno avviare immediatamente i negoziati con i governi dell’Unione per trovare un accordo finale durante la Presidenza portoghese del Consiglio dei ministri Ue.