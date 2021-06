Diocesi: Bolzano, “Sociale è bello”. Al via le iscrizioni al Servizio civile nella Caritas

Sono aperte le iscrizioni per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono fare il servizio civile in uno dei servizi della Caritas altoatesina. Per illustrare le diverse possibilità offerte è stato organizzato per il 7 giugno, alle 19 via Zoom, un incontro (per iscrizioni inviare mail a stefanie.arend@youngcaritas.bz.it). La Caritas gestisce diversi servizi in Alto Adige per le persone che hanno bisogno di accompagnamento e sostegno. “Le possibilità di fare servizio civile sono molteplici. Dal lavoro in una struttura per persone senza dimora, collaborando nel Centro studi o con il servizio Hospice della Caritas, ma anche con il Centro di ascolto o presso Odós. Questi sono solo alcuni dei servizi per i quali si può fare domanda”, spiega Stefanie Arend, che si occupa del servizio civile in youngCaritas. 14 giovani si sono iscritti nel 2020 e si sono messi a servizio degli altri. Nell’incontro del 7 giugno alcuni di loro racconteranno insieme ai collaboratori di youngCaritas le loro esperienze, spiegheranno cosa hanno potuto imparare per la loro vita futura e risponderanno anche alle domande dei partecipanti. Il servizio civile provinciale dura 8 o 12 mesi. Durante questo periodo, i giovani sono assicurati contro terzi e per gli infortuni e ricevono un rimborso mensile di 450 euro. Inoltre, possono utilizzare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto pubblico. Le candidature possono essere mandate entro il 31 luglio, compreso il curriculum vitae, una lettera di motivazione e il modulo di candidatura compilato, scaricabile dal sito internet scrivendo all’indirizzo mail info@youngcaritas.bz.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.youngcaritas.bz.it.