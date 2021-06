G7: Gentiloni (Commissione Ue) su tassazione imprese multinazionali. “Grande passo, ora accordo al G20”

“Oggi a Londra abbiamo compiuto un grande passo verso un accordo globale senza precedenti sulla riforma della tassazione delle imprese”. Lo dichiara il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, alla luce dell’accordo raggiunto sulla tassazione minima del 15% sui profitti delle multinazionali. Gentiloni parla di “incontro molto positivo” che ha consentito “di costruire ponti su questioni cruciali”. “Le possibilità di un accordo globale sono notevolmente aumentate. Ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per espandere questo consenso ai membri del G20 e a tutti i Paesi coinvolti nel quadro inclusivo dell’Ocse”. Gentiloni si impegna infine affinché la Commissione contribuisca “attivamente” alle “discussioni multilaterali in corso per garantire il raggiungimento di un accordo ambizioso a luglio”.