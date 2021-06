Scuola: Bianchi (min. Istruzione), “sport è grande alleato, crea sinergia ed è strumento s’inclusione”

“Lo sport è un grande alleato della scuola. Le ragazze e i ragazzi che praticano attività sportiva imparano fin da piccoli a mettersi in gioco e si formano alla vita da adulti. È a scuola che si impara a stare insieme, a fare squadra, a condividere”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, siglando oggi con la sottosegretaria della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Protocollo d’intesa “Studenti e sport a scuola. Condivisioni di obiettivi e azioni congiunte a partire dal Piano estate 2021”. Lo sport, ha proseguito il ministro, “crea sinergia, è uno straordinario strumento di inclusione sociale: attraverso l’attività ludica e motoria si educano le nuove generazioni a valori importanti come la solidarietà, il rispetto, la condivisione. Studentesse e studenti ne hanno bisogno specialmente adesso che vengono da un anno difficile per rompere il cerchio dell’isolamento che questa pandemia ha generato”.

“La firma di questo protocollo – ha commentato Vezzali – avvia un percorso condiviso che vede finalmente sport e scuola non soltanto dialogare, ma anche agire in maniera concreta. Si tratta di due agenzie educative e valoriali fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle nuove generazioni” e per ottenere “risultati importanti, a beneficio di tutto il Paese”.