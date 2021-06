Diocesi: Agrigento, riaprono da domani i siti monumentali con nuove proposte

Dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, riaprono alla fruizione turistica, da domani, sabato 12 giugno, i siti monumentali del Colle di Agrigento. In seguito al lavoro dell’Ufficio Beni culturali della diocesi, l’offerta per la fruizione è stata arricchita di nuove proposte.

In cattedrale tre nuovi spazi: la sala dei sarcofagi con al centro quello di Ippolito e Fedra; l’ex aula capitolare con le tele di Nunzio Magro; la torretta medievale detta dell’orologio.

Novità anche per il Museo diocesano dove è stato rielaborato il percorso con l’introduzione di nuovi elementi (nella collezione degli argenti e nella biblioteca dei vescovi) ed è stato aperto al pubblico un nuovo spazio, il Giardino del vescovo.

Il progetto “Oltre la Valle” intende mettere insieme i percorsi Arkeo&Fede e Arte&Fede facendoli diventare una proposta culturale e turistica. Gli orari di apertura al momento sono sperimentali nell’attesa di verificare i flussi dei visitatori e le esigenze del territorio: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30; domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 19.30.