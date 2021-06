Educazione alimentare: Mattarella, “argomento e impegno di fondamentale importanza per la nostra vita e per il futuro”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Sono davvero lieto di ospitare a Castelporziano la 1ª Festa dell’educazione alimentare, argomento e impegno di fondamentale importanza per la nostra vita e per il futuro come dimostra la presenza qui stamattina del ministro dell’Agricoltura, del ministro dell’Istruzione, del ministro della Salute”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla 1ª Festa dell’educazione alimentare nelle scuole che è ospitata nella Tenuta di Castelporziano. Frutto di un accordo tra il ministero dell’Istruzione e Coldiretti, il progetto vuole essere un percorso didattico sui valori della sana alimentazione, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

“Il successo dell’iniziativa”, ha sottolineato il Capo dello Stato, “è espresso dall’entusiasmo che i bambini e i ragazzi hanno manifestato e dal loro coinvolgimento che dimostra, da un lato, come le speranze per il futuro siano ben riposte nella nuova generazione ma anche del dovere di offrire loro occasioni per riflettere e comprendere il modo in cui procedere nel futuro”. “Castelporziano è quest’oggi arricchito dalla presenza di tanti bambini e ragazzi”, ha aggiunto Mattarella, ribadendo come sia “importante per il nostro futuro e per la nostra vita un impegno adeguato, concreto di grande riflessione sull’educazione alimentare”.