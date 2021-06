Papa Francesco: nomina mons. Lazzaro You Heung-sik prefetto della Congregazione per il Clero

Il Papa ha nominato prefetto della Congregazione per il Clero mons. Lazzaro You Heung-sik, finora vescovo di Daejeon, conferendogli in pari tempo il titolo di arcivescovo-vescovo emerito di Daejeon. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede, rendendo noto che Francesco ha inoltre disposto che il card. Beniamino Stella resti incaricato della menzionata Congregazione fino alla presa di possesso del

nuovo prefetto.