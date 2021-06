Diocesi: Caritas Fano, il 13 giugno secondo appuntamento mensile con la mensa domenicale. A maggio serviti 370 pasti e 95 nuclei familiari

È in programma per il 13 giugno il secondo appuntamento mensile con la mensa domenicale organizzata dalla Caritas diocesana e dalle parrocchie della vicaria di Fano che consentirà di preparare e consegnare pasti da asporto alle famiglie in difficoltà seguite dalle Caritas parrocchiali. L’iniziativa, viene spiegato, nasce come segno di vicinanza alle famiglie che vivono in situazioni di disagio e povertà alimentare e che, attraverso l’impegno dei volontari delle parrocchie locali, potranno consumare a casa propria il pasto domenicale. Nel primo appuntamento di maggio sono stati distribuiti ben 370 pasti, per complessivamente 95 nuclei familiari.

Domenica saranno 14 i volontari che nell’arco della mattinata saranno impegnati nella cucina del Centro pastorale, messa a disposizione dal vescovo Armando Trasarti, nella preparazione dei pasti che verranno poi distribuiti a partire dalle 12.30 circa.