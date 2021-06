Libano: i militari italiani della missione Unifil impegnati nella campagna “Blue bricks for Hope” in favore delle donne

(foto Ministero della Difesa)

Ripresa dal contingente militare italiano dell’Unifil in missione in Libano l’attività organizzata in cooperazione tra Cimic, medical e veterinary advisor, in favore delle donne di diverse fasce di età, con famiglia e che si trovano in grave difficoltà economica. Le prime attività – attraverso progetti formativi di sviluppo delle capacità – hanno riguardato circa 70 donne del Social Development Center del villaggio di Ayta Ash Shab, una delle località più sensibili dell’area del Sector West, interessate da un corso di primo soccorso per adulti e bambini, tenuto dai medici militari della Brigata alpina Taurinense, e lezioni per ottimizzare le poche risorse alimentari disponibili, attraverso la corretta conservazione e trattamento dei cibi. La stessa attività è stata svolta nella cooperativa femminile di Dayr Kanun, dove è stato anche spiegato il metodo per la realizzazione e la conservazione di confetture da destinare alla vendita, utili per offrire maggiore autonomia ed emancipazione delle donne della comunità. Questi corsi, così come spiegato sul sito del ministero della Difesa, si inquadrano nella nuova campagna di supporto alla popolazione “Blue bricks for Hope” sviluppata dal Sector West della missione Unifil, progettati e coordinati dalla Gender Advisor del Sector West che gestisce le relazioni di genere per il contingente Italiano.