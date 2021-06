Diocesi: Forlì-Bertinoro, su Teleromagna speciale sull’incontro con il card. Zuppi per il 30° della morte don Francesco Ricci

In occasione dell’incontro pubblico che si svolto martedì 8 giugno, all’Arena San Domenico, in occasione del trentennale della morte di don Francesco Ricci, Teleromagna ha realizzato uno speciale che andrà in onda sabato 12 giugno alle 12 (canale 14), domenica 13 giugno alle 19.30 (canale 14) e alle 21 (canale 11). Lo riferisce oggi un comunicato della diocesi di Forlì-Bertinoro. Don Francesco Ricci, il sacerdote forlivese che è stato educatore, comunicatore e missionario è stato ricordato a Forlì nel 30° anniversario della morte, con due appuntamenti dal titolo “Il primo e più grande compagno di cammino”, proposti dal Centro culturale “Don Francesco Ricci” e dal movimento di Cl, in collaborazione con la Diocesi e con il patrocinio del Comune.

Domenica 30 maggio è stata celebrata una messa solenne in cattedrale e martedì 8 giugno si è svolto l’incontro pubblico presso l’Arena San Domenico al quale sono intervenuti il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e Roberto Fontolan, responsabile del Centro internazionale di Cl, moderati dal giornalista Alessandro Rondoni.

Hanno portato i loro saluti il vescovo Livio Corazza e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Durante la serata sono stati presentati il docufilm sulla figura e l’opera di don Ricci e il sito dedicato alla raccolta di materiale e testimonianze. È possibile rivedere l’incontro integrale sul canale YouTube del centro culturale “Don Francesco Ricci”