Comunicazioni sociali: Grottammare, circa 200 iscritti al Meeting dei giornalisti di domani

Saranno circa 200 i partecipanti al Meeting nazionale dei giornalisti in programma domani a Grottammare, nelle Marche, dedicato al tema “Il prossimo senza frontiere”. L’8ª edizione di questo appuntamento formativo si svolgerà in modalità virtuale, con i partecipanti – a ogni parte d’Italia – che seguiranno i lavori attraverso il sito ufficiale www.giornalistioggi.it.

Ad aprire i lavori, alle 10, saranno i saluti del presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti. Poi spazio alla prima tavola intitolata “Prossimità a Gentes”: a confrontarsi saranno Marta Petrosillo di Caritas Internationalis e padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, moderati da Daniele Rocchi, giornalista dell’Agenzia Sir.

Alla seconda tavola rotonda, su “Prossimità nella comunicazione”, interverranno Franco Balzaretti, vicepresidente dell’Associazione medici cattolici italiani, Giovanni Parapini, direttore di Rai per il Sociale, e Agnese Pini, direttrice de “La Nazione”. Modererà Alessandra Ferraro, giornalista Rai.

Nella terza sessione, dedicata alla “Prossimità delle Istituzioni”, prenderà la parola il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sollecitato da Gianni Borsa, giornalista dell’Agenzia Sir.

La mattinata, coordinata da Giovanni Tridente, docente di Giornalismo presso la Pontificia Università della Santa Croce, sarà conclusa dall’intervento di padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”.

Il Meeting è organizzato in collaborazione con Avvenire, Tv2000, InBlu Radio, Agenzia Sir, Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), Ordine dei giornalisti e Ufficio Comunicazioni sociali della Cei.