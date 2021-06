Diocesi: Cerignola, il 15 giugno dialogo con il presidente del Forum De Palo su “Quali politiche per la famiglia”

“Quali politiche locali per la famiglia soggetto sociale” è il tema dell’incontro promosso dal Consultorio familiare “Zelia e Luigi Martin”, in collaborazione con l’Ufficio famiglia, l’Ufficio di pastorale sociale, la Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, che si terrà martedì, 15 giugno, alle 20.30.

Dopo l’introduzione di Mattea Belpiede, responsabile del Consultorio familiare diocesano, interverrà Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Le conclusioni saranno del vescovo Luigi Renna. Si potrà partecipare all’incontro collegandosi da pc, tablet o telefonino in diretta streaming sulla pagina Facebook “Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano” e sul canale YouTube “Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano”, oppure recandosi in luoghi appositamente predisposti per l’occasione, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, che permetteranno di seguire l’incontro su maxi schermo. I punti di proiezione saranno: per Cerignola il salone “Giovanni Paolo II” dell’Episcopio (piazza Duomo n. 42) e il convento dei Padri Cappuccini (parrocchia SS. Crocifisso, corso Aldo Moro, zona “Convento”); per Ascoli Satriano il salone della Concattedrale (parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, largo Cattedrale n. 2); per Orta Nova il salone della chiesa parrocchiale Beata Vergine Maria di Lourdes (via Giuseppe Di Vittorio).

L’invito è rivolto, in particolare, a coniugi e famiglie, nubendi e singoli, amministratori politici e rappresentanti dell’associazionismo.