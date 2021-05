Unitalsi Lombardia: “Pregare Maria dietro le sbarre”, il 9 maggio appuntamento mensile su Radio Mater

Antonio Diella (Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Nel mese di maggio si incentra sulla preghiera il tradizionale appuntamento mensile curato dall’Unitalsi Lombarda su Radio Mater. “Quest’anno dal Papa è anche arrivato l’invito alla preghiera quotidiana del rosario per invocare la fine della pandemia”, spiega un comunicato. Nella puntata di domenica 9 maggio (ore 18.15) il fil rouge sarà “Pregare Maria dietro le sbarre”. La trasmissione mariana “Per Maria a Gesù” curata da Adriano Muschiato e condotta da Vittore De Carli guarderà quindi al Rosario “come a una delle modalità di preghiera tra le più diffuse e popolari. Davanti alla maratona di preghiera che ha proposto Papa Francesco non si può non tornare ai salmi in cui si dice ‘Dal profondo a te grido, o Signore’ perché il grido dell’anima è l’espressione del nostro bisogno di non sentirci soli, orfani in un mondo di smarriti”. Ad aprire gli interventi sarà monsignor Roberto Busti, assistente regionale di Unitalsi Lombarda e vescovo emerito di Mantova. Il secondo ospite della trasmissione sarà Antonio Diella, magistrato presso il Tribunale di Bari e presidente nazionale di Unitalsi. L’intervento del terzo ospite sarà incentrato sul titolo della trasmissione “Pregare Maria dietro le sbarre”. A intervenire portando la sua testimonianza sarà, infatti, don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova. Prima di chiudere la trasmissione spazio a Marco Maggi, consigliere regionale dell’associazione che – con Maria Cristina Porro – coordina il gruppo Giovani, per presentare l’iniziativa “Amare è servire”. La sesta serata social di testimonianze via Zoom, in programma il 20 maggio, affronterà il tema di “Servire senza barriere”. Al momento per la zona di Milano e provincia Radio Mater può essere ascoltata in streaming (www.radiomater.org) o tramite App (su Play store). Sul digitale terrestre è al canale 850 (oppure 705), Satellite Hot Dird 13° est.