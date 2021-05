Settimana della Comunicazione: domani il via con l’intervista a Michelle Hunziker

“Abitare i social con leggerezza”: è l’invito che Michelle Hunziker fa durante un’intervista per la Settimana della Comunicazione, che sarà pubblicata domenica 9 maggio, alle 21, sui canali social dell’iniziativa ideata sedici anni fa dalle Paoline e dai Paolini, per approfondire i temi del messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Michelle Hunziker, conduttrice tv e attrice, intervistata da Marco Carrara, conduttore tv ed esperto social, ha condiviso la sua esperienza di successo nei social, ispirandosi a un principio che lei stessa cha confidato: “Desidero creare un’empatia, far capire che tutti siamo nella stessa barca. Partecipo attivamente ai pensieri, ai dolori che ci sono fuori, li provo anch’io ma cerco in tutti i modi di alleggerire la giornata alle persone, di dare un sorriso, di farsi una risatina. Non con superficialità ma con leggerezza. L’intrattenimento ha per me questa missione”. Tra i temi affrontati, gli haters, il bullismo sui social, la violenza sulle donne, la fragilità di alcune persone vittime di manipolazione mentale e la sua esperienza di madre soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

La Settimana della Comunicazione entra nel vivo e proseguirà fino al 16 maggio, Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, con la partecipazione di esperti della comunicazione e della cultura, tra cui il giornalista Paolo Borrometi (10 maggio) e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio (13 maggio). Il 15 maggio don Antonio Rizzolo, direttore di “Famiglia Cristiana”, dialogherà con Piero Armenti, fondatore de “Il mio viaggio a New York”. Ogni giorno, alle 10, una parte del messaggio del Papa dalla voce di Lorena Bianchetti, conduttrice del programma Rai “A sua immagine”. La chiusura della Settimana è affidata a una riflessione di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, sul ruolo della Chiesa nel far respirare la verità delle storie buone.