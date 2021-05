Peschereccio attaccato in Libia: Marzara del Vallo, il vescovo Mogavero sulla motovedetta della Guardia Costiera per accoglierlo

Arrivato nel porto di Mazara del Vallo, scortato da una motovedetta della Guardia Costiera, il peschereccio “Aliseo”, con sette uomini d’equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. L’assalto è avvenuto due giorni fa a nord della costa di Tripoli, in acque internazionali anche se all’interno della Zona di protezione pesca libica. Il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero, è salito sulla motovedetta della Guardia costiera per scortare il peschereccio “Aliseo” attraccato nel porto di Mazara del Vallo. Il presule ha salutato i marittimi prima ancora del loro arrivo in porto e i familiari dei sette uomini dell’equipaggio. Adesso l’imbarcazione raggiunta dai proiettili della Guardia costiera libica si trova nel porto e i sette uomini, compreso il comandante Giuseppe Giacalone, sono scesi.