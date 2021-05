Nomina mons. La Placa vescovo di Ragusa: mons. Russotto (Caltanissetta), “donato come buon Pastore a una Chiesa sorella”

“Oggi, con la nomina di don Pino a vescovo di Ragusa, egli viene meno alla nostra diocesi come fedele figlio ed esemplare sacerdote e a me come prezioso primo collaboratore, ma siamo felici di donarlo come buon Pastore a quella Chiesa di Ragusa che mi è madre e che tanto amo, consegnandolo altresì a me come mio vescovo”. Lo scrive il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, nella lettera rivolta ai fedeli della diocesi, in seguito alla nomina di mons. Giuseppe La Placa a vescovo di Ragusa. Il vescovo eletto è stato finora vicario generale della diocesi nissena. “Questo nobile spirituale pastorale connubio fra le due Chiese sorelle, quella di Caltanissetta e di Ragusa, iniziato con il venerabile mons. Jacono, possa essere sempre più forte e foriero di luminose figure di santità, nel presente e nell’avvenire”, è l’auspicio del presule. Da mons. Russotto un ringraziamento al “carissimo figlio e fratello mons. Giuseppe La Placa per essersi sempre speso con amore e sacerdotale zelo al servizio del Signore nella nostra diocesi”, “facendosi anche mio eccellente sostegno”. “Sono certo che quanto egli ha imparato e vissuto in questi anni porterà copiosi frutti di grazia e di santità nel suo ministero episcopale a Ragusa”.