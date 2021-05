Papa Francesco: mons. Aldo Giordano nuovo nunzio presso le istituzioni dell’Unione europea. Lascia il Venezuela dopo 7 anni

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico presso l’Unione europea mons. Aldo Giordano, arcivescovo titolare di Tamada, finora nunzio apostolico in Venezuela. Lo rende noto la Sala stampa vaticana. Mons. Giordano, classe 1954, ordinato sacerdote il 28 luglio 1979, ha alle spalle studi e insegnamento di filosofia e lunghi anni di servizio all’Europa, prima come segretario generale del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee) poi dal 2008 come Osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo. Nell’ottobre 2013 Papa Francesco lo aveva nominato nunzio in Venezuela, funzione che ha esercitato fino ad oggi.