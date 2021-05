Papa Francesco: nomina mons. Giuseppe La Placa vescovo di Ragusa

Papa Francesco ha nominato vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, finora vicario generale della diocesi di Caltanissetta. Mons. La Placa è nato il 16 novembre 1962 a Resuttano ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1986. Nel 1993 ha conseguito la Licenza in Filosofia teoretica presso la Pontificia Università Gregoriana, proseguendo i corsi di Dottorato. Da sacerdote ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di San Pietro di Caltanissetta (1986-1989); vicario parrocchiale della Chiesa Matrice e del S.S. Rosario di San Cataldo (1989-1991); vicario parrocchiale di San Biagio di Caltanissetta (1993-2002); dal 1993 docente di filosofia presso il Liceo classico P. Mignosi e presso l’Istituto Teologico-Pastorale Mons. G. Guttadauro di Caltanissetta; assistente diocesano di Pastorale familiare e direttore diocesano di Pastorale giovanile (1993-1998); direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose S. Agostino (1995-2001); cappellano delle Clarisse (1998-2002); prefetto dell’Istituto Teologico-Pastorale Mons. G. Guttadauro, Membro del Consiglio di Facoltà della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia (2000-2006); parroco del Santo Spirito a Caltanissetta (2002-2006). Inoltre è stato: dal 2002 assistente spirituale del gruppo di famiglie Notre Dame; dal 2003 gestore della Scuola Cattolica Giovanni Paolo II di Caltanissetta; dal 2006 al 2009 pro-vicario generale di Caltanissetta; dal 2006 canonico della Cattedrale di Caltanissetta, responsabile diocesano per la formazione permanente del clero, direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, Assistente Diocesano AGESCI, Direttore Responsabile del periodico Diocesano L’Aurora e del Monitore diocesano; dal 2008 delegato diocesano Fies e dal 2009 finora vicario generale. È membro del Collegio dei Consultori, del Consiglio Presbiterale diocesano, del Consiglio Pastorale diocesano, della Commissione regionale per la Formazione permanente del clero, della Commissione Presbiterale siciliana, cappellano delle Suore Francescane di Iuculia e direttore della Casa del Clero di Caltanissetta. Aderisce alla Comunità dei Figli di Dio, associazione pubblica fondata da Don Divo Barsotti.