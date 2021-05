Rai Uno: A Sua immagine, oggi a Pompei con focus sulla supplica alla Madonna. Domani, la beatificazione del giudice Livatino

Nuovo appuntamento con “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco”. Nel giorno in cui si celebra la supplica alla Madonna di Pompei, la trasmissione di Rai Uno dedica una puntata a questa festa centenaria, a Maria e alla devozione mariana di Papa Francesco.

In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti, l’attrice Beatrice Fazi. In collegamento da Padova, don Marco Pozza, cappellano del carcere minorile “Due Palazzi”. Da Pompei don Ivan Licinio, vicerettore del Santuario della Madonna di Pompei. Nel corso della trasmissione, dalle 15.45, le parole del pontefice, la “maratona” di preghiera fortemente voluta dal Papa per invocare la fine della pandemia. Poi, un viaggio alla scoperta del Santuario di Pompei e del legame di molti santi con questo luogo. L’inviato Paolo Balduzzi racconterà una storia di grazia e devozione.

A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo. In questo ottavo e ultimo appuntamento, la visita al luogo dove per Francesco tutto ebbe inizio: la chiesetta di San Damiano. I frati minori che oggi custodiscono il santuario e una coppia di giovani terziari francescani parleranno del Cantico delle Creature, scritto, secondo la tradizione, proprio a San Damiano. Il vangelo finale non potrà che essere sulla Tomba del santo, nella Basilica, a conclusione di questo percorso per l’Italia centrale sulle sue tracce.

Domenica 9 aprile, dalle 9.55, A Sua Immagine va in onda in una collocazione particolare. La trasmissione, infatti precederà e seguirà la cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia nel settembre 1990. Alle 10, la linea passerà alla Messa, in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Agrigento in occasione della Beatificazione del giudice Livatino. Al termine della Messa, il commento dell’evento. Ospiti, Nando Dalla Chiesa, figlio del generale ucciso dalla mafia, e autore di un libro dedicato proprio a Rosario Livatino, e Andrea Purgatori, che della fiction dedicata a Livatino è stato sceneggiatore, e che alla mafia ha dedicato innumerevoli articoli e programmi televisivi. In diretta le testimonianze di chi Livatino lo ha conosciuto. Alle 12, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.