Rai Due: Sulla via di Damasco, domani storia, cronaca e aspetti inediti dell’attentato a Giovanni Paolo II

Storia, cronaca e segreti dell’attentato a Giovanni Paolo II, l’evento che sconvolse la storia e la Chiesa. La prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 9 maggio, alle 8.40, su Rai Due, torna a quel 13 maggio 1981 di 40 anni fa, giorno in cui “il Papa doveva morire”, ripercorrendo coincidenze, retroscena, ma soprattutto come questo evento abbia cambiato Giovanni Paolo II ed il suo pontificato.

In studio con la conduttrice Eva Crosetta, Antonio Preziosi, giornalista e direttore di Rai Parlamento, che a quel momento miracoloso ha dedicato un libro-inchiesta, evidenziando le implicazioni storiche e mistiche di quegli spari. “Quell’episodio, siamo nel mezzo della guerra fredda, – dice Preziosi – dette a Giovanni Paolo II un coraggio in più nell’andare avanti; consideriamo, poi, che lui portò sulla sua pelle i segni di quell’attentato per tutta la vita”. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche un’intervista di Preziosi a suor Letizia Giudici, la suora che in quei momenti concitati afferrò il terrorista Ali Agca in fuga. A seguire, i segni profetici di quella ferita che orientò il pontificato, con la riflessione del card. Angelo Comastri e di mons. Slawomir Oder, postulatore della causa di canonizzazione.