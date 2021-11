Terni Film Festival: al via la 17ma edizione. Focus sul Brasile, trasferta in Vaticano e maratona di 12 ore

“E’ la prima edizione di una nuova epoca”. Così ha esordito Arnaldo Casali, direttore dell’Istess – Istituto di studi teologici e storico-sociali, presentando ieri l’edizione numero 17 del Terni Film Festival nel salone della Curia vescovile di Terni, con la partecipazione del vescovo Giuseppe Piemontese, del direttore artistico Riccardo Leonelli, del presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, del presidente dell’associazione San Martino Francesco Venturini e dell’assessore alla cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli.

Giorgio Pasotti, Ninni Bruschetta, David Riondino, Daniele Ciprì, Giobbe Covatta. Sono solo alcuni degli ospiti che animeranno il Cinema Politeama dal 6 al 14 novembre. Tra gli eventi il focus dedicato quest’anno al Brasile, che vedrà – come da tradizione – canti, balli e degustazioni di prodotti tipici, oltre ad incontri dedicati alla teologia della liberazione e alla foresta amazzonica e una maratona di dodici ore di cinema, che andrà in scena martedì 9 novembre al Cenacolo San Marco da mezzogiorno a mezzanotte.

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, è prevista una trasferta in Vaticano: lunedì 8 novembre il festival si trasferisce infatti alla Filmoteca Vaticana per la consegna del premio Fuoricampo assegnato insieme al festival Tertio Millennio di Roma e il Religion Today di Trento.

Preparato in appena tre mesi, il festival si presenta completamente rinnovato: Riccardo Leonelli, infatti, è subentrato allo stesso Casali, che, dopo sette anni di conduzione della kermesse premiata per la sesta volta con la Medaglia del Presidente della Repubblica, è passato al timone dell’Istess.