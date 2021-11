Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, oggi flashmob sul tema “Abitare è un diritto per tutti” in diverse località del territorio

Nell’ambito della giornata di solidarietà organizzata dalla Caritas di Bolzano-Bressanone sul tema “Abitare è un diritto per tutti”, oggi la youngCaritas insieme ad altre organizzazioni e gruppi di giovani, propone un flashmob in diverse città dell’Alto Adige per porre l’attenzione sui bisogni delle persone con problemi di alloggio. Questa giornata di azione e solidarietà si svolgerà in sostituzione della grande raccolta di abiti usati, e offrirà alle parrocchie e ai volontari l’opportunità di prendersi cura della comunità in vari modi. Questa azione darà l’avvio alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “La povertà è più vicina di quanto pensi” che si concluderà domenica 14 novembre, Giornata mondiale dei poveri e domenica della carità.

A Bolzano youngCaritas propone un punto informativo e una mostra sul tema “Abitare” in piazza Mazzini dalle 9:30 alle 13:30. Per domande e interviste, saranno presenti i giovani di youngCaritas e Gertrud Rungaldier del servizio Accompagnamento abitativo della Caritas. Altri flashmobs a Bolzano: Prati del Talvera, nelle vicinanze del bar Theiner dalle 9:30 alle 13:30, organizzato da youngCaritas e Gioventù Kolping; Piazza Domenicani, davanti alla chiesa, dalle 10 alle 12, organizzato dal gruppo giovani della parrocchia; Piazza Firmian, dalle 14 alle 17, organizzato da Volontarius. Anche a Merano si terranno due flashmob: a Piazza della Rena, dalle 9 alle 12, organizzato da youngCaritas e Jugenddienst Merano; a Piazza Fontana, dalle 10 alle 16, organizzato da Jugenddienst Merano.