Lotta all’usura: il 9 novembre un webinar per “gestire le finanze familiari in modo consapevole”

“Fornire strumenti e competenze per affrontare e gestire le finanze familiari in modo sano e consapevole, per prevenire e contrastare l’usura e il sovraindebitamento, cercando di trasmettere i concetti di base in tema di risparmio e investimento”. È l’obiettivo del webinar organizzato dalla Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, in programma martedì prossimo, 9 Novembre, dalle 18 alle 19, sulla Fan Page Facebook della Fondazione De Grisantis e in diretta streaming sulla web tv: www.radiodelcapo.it. All’incontro virtuale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, la Rete italiana microfinanza (Ritmi) e l’European Microfinance Network (Emn), coordinato da Claudio Cataldi, commercialista – referente per l’educazione finanziaria Fondazione De Grisantis, interverranno: Umberto Mele, presidente BCC – Banca Credito Cooperativo di Terra d’Otranto, Stefano Santin, componente del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria presso il Mef e Susanna Piccioni, consulente senior per l’Educazione Finanziaria della “Fondazione Don Mario Operti” di Torino. L’iniziativa – informano i promotori – è la quarta di una serie di webinair che ha preso avvio nel maggio scorso con lo scopo di affrontare argomenti diversi collegati al progetto “Supporto alle Vittime di Racket e Usura”, attuato dalla Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus e realizzato grazie al Pon “Legalità” 2014 – 2020 in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.