Cnal: Roma, oggi l’assemblea generale. Al centro il cammino sinodale e le prospettive della Settimana Sociale di Taranto

Si tiene oggi, presso la Casa San Juan de Avila in Roma (via Torre Rossa, 2), l’assemblea generale della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), organismo promosso dalla Conferenza episcopale italiana. Presidenti nazionali di gruppi, movimenti e associazioni, segretari delle Consulte diocesane e regionali, si ritrovano per la prima volta in presenza dopo lo stop imposto dall’emergenza covid.

Come si legge in una nota “è una preziosa occasione per incontrarci e confrontarci fraternamente, dopo questo periodo così particolare, che tanti segni ha lasciato e continua a lasciare nella nostra vita, in quella delle nostre realtà aggregative e nella società tutta. Avremo modo innanzitutto – continua il testo – di condividere le esperienze di ciascuno circa il cammino percorso in questo tempo – che coincide con il primo biennio del Comitato Direttivo e della Segretaria Generale – e sulle iniziative poste in atto”.

Sarà affrontato il tema del cammino sinodale e del coinvolgimento delle diverse aggregazioni, oltre che di ciascuno a livello personale. Spazio all’ascolto dei bisogni, delle aspettative e soprattutto delle proposte. Ad aprire i lavori la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa e presidente della Commissione Cei per il laicato. La relazione è affidata a mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario Cei; a seguire un contributo di Piero Ruffolo, portavoce del gruppo giovani alla Settimana Sociale, riguardo risultanze e prospettive in ordine all’appuntamento di Taranto. Seguirà il dibattito per poi tracciare itinerari in chiave sinodale.