“A Sua Immagine”: da oggi il nuovo format “Il coraggio nella vita”. Domani focus sulla Giornata del ringraziamento

“A Sua Immagine” riparte da oggi con un nuovo format. Lorena Bianchetti in studio, racconterà storie di coraggio, insieme a lei, oltre alla testimonianza, ci saranno alcuni giovani che ci accompagneranno in questo viaggio, alla scoperta del senso della vita.

“Il coraggio di dire sì è il titolo della puntata di oggi”: la storia di Tommaso e Pina che 13 anni fa hanno deciso di adottare Matteo, un bambino figlio di braccianti indiani immigrati nel casertano, nato senza braccia e senza gambe. Oggi Matteo ha 13 anni, è tifoso della Roma e bravissimo al computer come molti suoi coetanei. Ma questi anni per Pina e Tommaso sono stati anni di grande impegno quotidiano e di applicazione continua per le esigenze di un bambino che aveva bisogno di tutto, ma in primo luogo della loro attenzione. A seguire torna “Le ragioni della speranza” con un nuovo percorso di fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare e parroco della chiesa di Santa Maria della Salute a Primavalle (Roma). Sei puntate sui passi delle sante e dei santi francescani. Si riparte da Assisi e in particolare dalla storia di Santa Chiara.

La puntata di domani è invece dedicata alla Giornata del ringraziamento che quest’anno pone l’accento sui temi dell’ecologia integrale come stile di vita e vuole mettere in risalto le azioni per sostenere i diritti di pescatori e pastori che sanno prendersi cura del territorio. Come fa il più giovane pastore d’Italia, 25 anni, che attraverso la pratica della transumanza porta il suo gregge nei luoghi più adatti al suo sviluppo naturale.

Questa giornata è dedicata anche a chi promuove forme di allevamento sostenibili anche nella pesca, evitando forme intensive che distruggono l’ecosistema. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno: padre Giuseppe Buffon, decano Facoltà Teologia- Pontificia Università Antonianum, e Silvio Greco, biologo marino e docente di “Sostenibilità ambientale” all’università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Come sempre alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, linea alla messa in onda dalla Basilica di San Gavino in Porto Torres (Sassari). Alle 12 appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.